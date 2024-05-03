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Поезд Победы прибудет в Хабаровск 7 мая

ДВЖД публикует расписание движения ретро-поездов.

Источник: РЖД

Дальневосточная железная дорога сообщает о проведении ежегодной акции Поезд Победы. Ретро-поезда под паровозной тягой пройдут в преддверии 79-й годовщины Дня Победы в четырех городах Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Каждый поезд включает в себя пассажирские вагоны для ветеранов, платформы с историческими реконструкциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе ДВЖД. В Хабаровск поезд прибудет 7 мая. В программе мероприятия театрализованные представления, и торжественный концерт.

Программа мероприятия:

— 9:15 — театрализованная программа на железнодорожном вокзале;
 — 9:55 — прибытие ретро-поезда;
 — 10:15 — отправление на ст. Хабаровск-2;
 — 11:00 — торжественный митинг на площади Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ);
 — 11:00 — отправление поезда на ст. Вяземская (прибытие — 16:00);
 — 12:05 — торжественный концерт в парке Дворца культуры железнодорожников.

Также ретро-поезда 7 мая будут работать в Уссурийске и, впервые, в городе Тында Амурской области. 8 мая ретро-поезд посетит Владивосток.

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