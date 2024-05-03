Поезд Победы прибудет в Хабаровск 7 мая

Дальневосточная железная дорога сообщает о проведении ежегодной акции Поезд Победы. Ретро-поезда под паровозной тягой пройдут в преддверии 79-й годовщины Дня Победы в четырех городах Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Каждый поезд включает в себя пассажирские вагоны для ветеранов, платформы с историческими реконструкциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе ДВЖД. В Хабаровск поезд прибудет 7 мая. В программе мероприятия театрализованные представления, и торжественный концерт.



Программа мероприятия: