Поезд Победы прибудет в Хабаровск 7 мая

Дальневосточная железная дорога сообщает о проведении ежегодной акции Поезд Победы. Ретро-поезда под паровозной тягой пройдут в преддверии 79-й годовщины Дня Победы в четырех городах Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Каждый поезд включает в себя пассажирские вагоны для ветеранов, платформы с историческими реконструкциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе ДВЖД. В Хабаровск поезд прибудет 7 мая. В программе мероприятия театрализованные представления, и торжественный концерт.
Программа мероприятия:
— 9:15 — театрализованная программа на железнодорожном вокзале;
— 9:55 — прибытие ретро-поезда;
— 10:15 — отправление на ст. Хабаровск-2;
— 11:00 — торжественный митинг на площади Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ);
— 11:00 — отправление поезда на ст. Вяземская (прибытие — 16:00);
— 12:05 — торжественный концерт в парке Дворца культуры железнодорожников.
Также ретро-поезда 7 мая будут работать в Уссурийске и, впервые, в городе Тында Амурской области. 8 мая ретро-поезд посетит Владивосток.