Кузбассовцев развезут по домам после пасхальных богослужений

Кемеровчан и новокузнечан развезут домой после пасхальных богослужений. 5 мая пассажирский транспорт в Кемерове будет работать по расписанию воскресного дня.
Так, в Кемерове в ночь на 5 мая организуют дополнительные маршруты от Знаменского кафедрального собора в 03.30: трамваи № 1 и № 5 и два автобуса, которые отправятся от Собора. Один пройдет по пр. Октябрьскому, затем по пр. Ленинградскому, ул. Марковцева и доедет до д. п. Комсомольского, а второй проедет через пр. Ленина до ул. Терешковой, выйдет на пр. Химиков, а затем на пр. Молодёжный.
В Новокузнецке запустят два временных автобусных маршрута от Советской площади в 2.30 часов (либо по окончанию богослужения) и от Храма Святой Троицы в 2 часа. Один поедет по такой схеме: Спасо-Преображенский собор (ул. Водопадная, 18) — Собор Рождества Христова (ул. Зыряновская, 97) — Абашево — Вокзал.
Второй отправится по другому маршруту: Храм Святой Троицы (ул. Косыгина, 2а) — пр. Авиаторов — ул. Звёздова — Космонавтов.