Кузбассовцев развезут по домам после пасхальных богослужений

Так, в Кемерове в ночь на 5 мая организуют дополнительные маршруты от Знаменского кафедрального собора в 03.30: трамваи № 1 и № 5 и два автобуса, которые отправятся от Собора. Один пройдет по пр. Октябрьскому, затем по пр. Ленинградскому, ул. Марковцева и доедет до д. п. Комсомольского, а второй проедет через пр. Ленина до ул. Терешковой, выйдет на пр. Химиков, а затем на пр. Молодёжный.