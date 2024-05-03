Дожди с грозами ожидаются на большей части РК

Лишь на юго-востоке, в отдельных районах запада, юга страны погода ожидается без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, востоке — туман.
Ночью на востоке в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, на северо-востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 1−6 градусов.
На большей части Мангыстауской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на севере, юго-западе Туркестанской, на юге Актюбинской, области Абай, на востоке, в центре области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.