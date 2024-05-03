Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди с грозами ожидаются на большей части РК

3 мая на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, в ночные часы на севере страны ожидаются осадки (дождь, снег), передает El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 64% 757 мм рт. ст. +20°

Лишь на юго-востоке, в отдельных районах запада, юга страны погода ожидается без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, востоке — туман.

Ночью на востоке в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, на северо-востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 1−6 градусов.

На большей части Мангыстауской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на севере, юго-западе Туркестанской, на юге Актюбинской, области Абай, на востоке, в центре области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.