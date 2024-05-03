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В Хабаровске 19 мая пройдет всероссийский забег

Хабаровск поборется за звание беговой столицы России.

Источник: Правительство Хабаровского края

19 мая в Хабаровске одновременно с другими регионами страны пройдет полумарафон Забег.РФ, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Он начнется в 16.00 от площади Ленина. Всего на выбор участникам предоставят четыре дистанции 1, 5, 10 или 21,1 км.

Предполагается, что участие в полумарафоне примут около 700 человек. Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише.

Хабаровск поборется за звание беговой столицы России, город-победитель получит переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.

Поучаствовать в забеге может каждый желающий в возрасте от 6 лет. Для тех, кто не сможет выйти на старт 19 мая, организаторы подготовили онлайн-формат. Зарегистрироваться на полумарафон Забег.РФ и узнать больше можно на официальном сайте проекта.

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