В Хабаровске 19 мая пройдет всероссийский забег

Поучаствовать в забеге может каждый желающий в возрасте от 6 лет. Для тех, кто не сможет выйти на старт 19 мая, организаторы подготовили онлайн-формат. Зарегистрироваться на полумарафон Забег.РФ и узнать больше можно на официальном сайте проекта.