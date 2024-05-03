В Перми акция «Бессмертный полк» пройдет на самом большом медиафасаде города

В акции «Бессмертный полк» пройдет на медиафасаде Торгово-развлекательного центра «iMall Эспланада». Жители Перми могут присылать до 6 мая письма с фамилией, именем и отчеством своего родственника, датами рождения и смерти, а также его фотографию на электронный адрес: 9may@imall.shop
«Колонна “Бессмертного полка” в ТРЦ “iMall Эспланада” уже содержит 750 фотографий. Все, кто прислал информацию в прошлом году, смогут увидеть фотографии родственников, знакомых, коллег-фронтовиков 9 мая этого года. Повторять материалы нет необходимости», — пишет ТРЦ «iMall Эспланада» в своих соцсетях.
В Перми 2 мая на заседании оргкомитета «Победа» сообщили, что в 2024 году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Традиционного выхода колонн на улицы с портретами ветеранов не будет.