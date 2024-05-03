В Перми акция «Бессмертный полк» пройдет на самом большом медиафасаде города

В акции «Бессмертный полк» пройдет на медиафасаде Торгово-развлекательного центра «iMall Эспланада». Жители Перми могут присылать до 6 мая письма с фамилией, именем и отчеством своего родственника, датами рождения и смерти, а также его фотографию на электронный адрес: 9may@imall.shop