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В Перми акция «Бессмертный полк» пройдет на самом большом медиафасаде города

В проведении акции примет участие ТРЦ «iMall Эспланада».

Источник: Комсомольская правда

В акции «Бессмертный полк» пройдет на медиафасаде Торгово-развлекательного центра «iMall Эспланада». Жители Перми могут присылать до 6 мая письма с фамилией, именем и отчеством своего родственника, датами рождения и смерти, а также его фотографию на электронный адрес: 9may@imall.shop

«Колонна “Бессмертного полка” в ТРЦ “iMall Эспланада” уже содержит 750 фотографий. Все, кто прислал информацию в прошлом году, смогут увидеть фотографии родственников, знакомых, коллег-фронтовиков 9 мая этого года. Повторять материалы нет необходимости», — пишет ТРЦ «iMall Эспланада» в своих соцсетях.

В Перми 2 мая на заседании оргкомитета «Победа» сообщили, что в 2024 году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Традиционного выхода колонн на улицы с портретами ветеранов не будет.

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