Снег и −6 градусов ожидаются в конце недели в Башкирии

Как рассказали республиканские синоптики, в субботу, 4 мая, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный порывистый ветер. Температура воздуха в этот день ночью опустится до 0,+5°, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°. Столбики термометра днем поднимутся максимум до +3,+8°.