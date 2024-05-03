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Снег и −6 градусов ожидаются в конце недели в Башкирии

Май принес похолодание в республику.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 64% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии серьезно похолодает. В ближайшие выходные дни столбик термометра опустится до −5 градусов.

Как рассказали республиканские синоптики, в субботу, 4 мая, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный порывистый ветер. Температура воздуха в этот день ночью опустится до 0,+5°, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°. Столбики термометра днем поднимутся максимум до +3,+8°.

В воскресенье, 5 мая, температура продолжит снижаться. Заморозки могут достичь −6 градусов.