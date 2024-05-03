Открытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет 4 мая

Гостей ждут показательные выступления мотогонщиков, конкурсы и музыкальный подарок от групп «Weekend» и «Coin».
Сбор участников будет проходить с 11:00 до 12:00. В это же время зрителей ждут показательные выступления юных и опытных байкеров, отмечает пресс-служба мэрии.
Праздничное мероприятие завершится в 15 часов массовым заездом мотолюбителей. В связи с этим на участке улицы Светланской, от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича, будет вводиться временное ограничение движения транспорта. Оно будет действовать с 14:55 — 15:30. А также с 6.00 до 15.30 будет ограничена парковка по улице Уборевича и улице Береговая: от пересечения улицы Светланская до дома 6 «А» по улице Береговая.
В связи с требованиями антитеррористической безопасности на входных группах будет работать усиленный контроль. Участников просят проявить понимание. Так же для мотоциклов будет организован доступ на бесплатную парковку у знания Правительства Приморья.