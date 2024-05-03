Штормовое предупреждение из-за циклона объявили в Приморье: что обещают синоптики

«В связи со смещением активного циклона над акваторией Японского моря утром и днем 6, ночью 7 мая в южной половине края ожидаются дожди, местами сильные, с количеством 15−40 мм за 12 часов и менее. На юге края — локальные, очень сильные дожди с количеством более 50 мм за 12 часов и менее», — сообщили в Примгидромете.