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Штормовое предупреждение из-за циклона объявили в Приморье: что обещают синоптики

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая, ФедералПресс. В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за циклона. Сильные осадки ожидаются 6 и 7 мая.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 61% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

«В связи со смещением активного циклона над акваторией Японского моря утром и днем 6, ночью 7 мая в южной половине края ожидаются дожди, местами сильные, с количеством 15−40 мм за 12 часов и менее. На юге края — локальные, очень сильные дожди с количеством более 50 мм за 12 часов и менее», — сообщили в Примгидромете.

По данным синоптиков, в крае выпадет до месячной нормы осадков. На побережье дожди будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого составят 18−23 м/с, на мысе возможны порывы до 30 м/с.

В связи с сильными осадками на реках в южных и юго-восточных районах уровень воды может подняться до 1,5 метра. Не исключен выход рек из берегов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, наиболее сильные осадки в Приморье пройдут на юге края. Дожди будут сопровождаться штормовым ветром.