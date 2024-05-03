Депутаты предлагают внести изменения в ГОСТ на автономера: приморцы не одобряют

«Что-то суть проблемы не понял, на что возбудился депутат… В этом реально такая проблема, когда номер авто с флагом или без?», «От скуки он возбудился. Ведь все проблемы государства и народа решены, вот и выдумывают себе», — передает «МК во Владивостоке» негодование приморцев по поводу внесения поправок в ГОСТ.
Если поправки к ГОСТу будут приняты, российский флаг станет обязательным элементом номерных знаков, за исключением красных номеров дипломатических миссий. Все номерные знаки, выпущенные после вступления законопроекта в силу, должны будут иметь изображение российского триколора в правом нижнем углу. Тем, кто уже получил номера до введения изменений, не придется заказывать новые номера.
Проблему отсутствия российского флага на автомобильных номерах поднял российский депутат Александр Хинштейн, он же является автором инициативы.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке серьезно увеличился уровень ввоза иностранных автомобилей. Только в марте Владивостокская таможня пропустила через границу более 20 тысяч иномарок.