Депутаты предлагают внести изменения в ГОСТ на автономера: приморцы не одобряют

«Что-то суть проблемы не понял, на что возбудился депутат… В этом реально такая проблема, когда номер авто с флагом или без?», «От скуки он возбудился. Ведь все проблемы государства и народа решены, вот и выдумывают себе», — передает «МК во Владивостоке» негодование приморцев по поводу внесения поправок в ГОСТ.