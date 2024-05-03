Из-за клещей к медикам Приморья уже обратились 850 человек

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди пациентов — жители 28 муниципалитетов Приморья, в их числе уже 227 детей. Число пострадавших от укусов клещей в этом году на 17,2% выше уровня среднего многолетнего показателя и на 7,2% выше показателя за аналогичный период 2023 года.