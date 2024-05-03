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Из-за клещей к медикам Приморья уже обратились 850 человек

Роспотребнадзор Приморья призвал жителей края быть бдительными на природе и в местах отдыха, так как в крае идет сезон активности клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Источник: РИА "Новости"

В медицинские организации края обратились уже 850 человек, обнаруживших на себе этих насекомых.

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди пациентов — жители 28 муниципалитетов Приморья, в их числе уже 227 детей. Число пострадавших от укусов клещей в этом году на 17,2% выше уровня среднего многолетнего показателя и на 7,2% выше показателя за аналогичный период 2023 года.

«В двух исследованных экземплярах клещей, снятых с жителей сел Спасское и Степное, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. Пострадавшим проведена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином», — рассказали в эпидемиологическом отделе Роспотребнадзора Приморья.

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