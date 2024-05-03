Горы мусора под Димитровский мост скинули неизвестные в Новосибирске

В Новосибирске неизвестные скинули горы мусора под Димитровский мост. Об этом рассказали в региональном ТУАД.
— В ночь на 3 мая неизвестные на грузовике выкинули строительный и бытовой мусор на заезде под мост, — сообщили в Управлении.
Свалку обнаружили сотрудники МКУ рано утром. Они сообщили об инциденте в полицию, написали заявление.
Сотрудники «Гормоста» также обратились к новосибирцам, которые стали очевидцами случившегося. Если вы видели, как мусор вывезли в зону Димитровского моста, сообщите об этом в приемную управления по телефону 362 03 60.
В ТУАД подчеркнули, что нелегальная свалка запрещена в водоохранной зоне.