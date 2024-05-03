Красноярка изготавливает брелоки с живыми клещами

Жительница Красноярска по имени Дарья сделала необычный бизнес. Она создает брелоки с клещами, которых заливает смолой. Сама она называет их «защитой» от настоящих клещей.
Идея пришла, когда 2 года назад женщина сняла с себя клеща. С тех пор и начался бизнес. Клещей, однако, доставать очень сложно, поэтому схема такая. Люди приносят ей живых клещей, снятых с собак или людей. Им брелоки достаются бесплатно. Однако, если клещ мертв или вы просто хотите себе такой брелок, то заплатить нужно 700 рублей.
Бизнесвумен рассказала, что живые клещи смотрятся эффектнее, когда заливаешь их смолой. Мертвые же скрещивают лапки.