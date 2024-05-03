Красноярка изготавливает брелоки с живыми клещами

Идея пришла, когда 2 года назад женщина сняла с себя клеща. С тех пор и начался бизнес. Клещей, однако, доставать очень сложно, поэтому схема такая. Люди приносят ей живых клещей, снятых с собак или людей. Им брелоки достаются бесплатно. Однако, если клещ мертв или вы просто хотите себе такой брелок, то заплатить нужно 700 рублей.