Жара до +28 градусов и грозы ожидаются в мае в Новосибирской области

В первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1−2 градуса и будет колебаться от −5 градусов до +10 градусов по Цельсию, днем — от +10 градусов до +23 градусов. Дни в первые две недели будут в основном с дождями и грозами.