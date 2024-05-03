Жара до +28 градусов и грозы ожидаются в мае в Новосибирской области

В первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1−2 градуса и будет колебаться от −5 градусов до +10 градусов по Цельсию, днем — от +10 градусов до +23 градусов. Дни в первые две недели будут в основном с дождями и грозами.
— Во второй декаде средняя температура воздуха ожидается около и ниже нормы на 1 градус и будет колебаться ночью 0… +5 градусов, местами 0… −5 градусов, +3… +8 градусов, местами до +13 градусов. Днем от +8… +13 градусов до +18… +23 градусов (местами до +28 градусов). Грозовые дожди ожидаются в отдельные дни декады, — указано в тексте прогноза.
В третьей декаде месяца температура воздуха днем в среднем будет колебаться от +15 до +20 градусов. В отдельные дни ожидается жара до +28 градусов по Цельсию.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске опубликовали расписание мощных магнитных бурь на май 2024.
Егор САФРОНОВ.