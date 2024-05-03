В Иркутской области вырос спрос на вахтовиков-программистов: им обещают зарплату в 200 тысяч рублей

Иркутская область занимает третье место в топ-20 самых вахтовых регионов России этого года, у нас 5,1% от всех таких предложений в стране. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter Сибирь.
— Чаще всего работу вахтой предлагают водителям (17,9% от таких вакансий), машинистам (10,0%), разнорабочим (6,3%), сварщикам (4,9%), токарям (4,8%), слесарям (4,0%), упаковщикам (3,4%), электромонтажникам (3,3%), монтажникам (3,0%) и прорабам (2,5%). — докладывают в hh.ru. — Интересно, что в единичных случаях работодатели готовы приглашать на вахту журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей и юристов.
По заработной плате не обделяют. В среднем это 147 900 рублей. Данная цифра даже больше, чем в среднем по России. Больше всех получают вахтовики-программисты, это около 200 000 рублей, с начала года на них увеличился спрос. Далее идут руководители проектов (198 200 ₽), начальники производств (181 700 ₽), руководители строительных проектов и супервайзеры (по 180 000 ₽), геодезисты (175 700 ₽), операторы станков с ЧПУ (175 000 ₽), главные инженеры проекта (170 000 ₽), специалисты по информационной безопасности (168 500 ₽) и руководители отделов логистики (166 000 ₽), подчёркивают в HeadHunter.
Однако лишь 8.6% соискателей Иркутской области готовы работать вдали от дома на длительный период времени. А в целом по стране такой показатель ограничивается 3 процентами.