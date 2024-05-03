В Иркутской области вырос спрос на вахтовиков-программистов: им обещают зарплату в 200 тысяч рублей

По заработной плате не обделяют. В среднем это 147 900 рублей. Данная цифра даже больше, чем в среднем по России. Больше всех получают вахтовики-программисты, это около 200 000 рублей, с начала года на них увеличился спрос. Далее идут руководители проектов (198 200 ₽), начальники производств (181 700 ₽), руководители строительных проектов и супервайзеры (по 180 000 ₽), геодезисты (175 700 ₽), операторы станков с ЧПУ (175 000 ₽), главные инженеры проекта (170 000 ₽), специалисты по информационной безопасности (168 500 ₽) и руководители отделов логистики (166 000 ₽), подчёркивают в HeadHunter.