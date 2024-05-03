Илья Морозов продлил контракт с хоккейным клубом «Сибирь»

25-летний защитник Илья Морозов останется еще на два года в составе хоккейного клуба «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Сообщается, что спортсмен принял квалификационное предложение клуба.
В прошлом сезоне Морозов провёл 68 матчей за новосибирскую команду и набрал девять очков. Также он заблокировал 146 бросков соперника, что является лучшим показателем в клубе.
Всего спортсмен провел 372 матча в КХЛ, забросил 21 шайбу и отдал 34 результативные передачи.
Напомним, Вадим Епанчинцев стал новым главным тренером ХК «Сибирь».