Автолюбитель наехал на пенсионерку во Владивостоке

Полицейские зафиксировали 61 ДТП, в том числе шесть — с пострадавшими только за сутки в Приморье. Кроме того, 55 аварий были с материальным ущербом, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В пресс-службе регионального УМВД отметили, что в ходе столкновений пострадали 104 автомобиля, а в дальневосточной столице оформили три ДТП, в которых пешеходы получили травмы.
Один из таких инцидентов произошел на проспекте Красного Знамени. Водитель Nissan Note ехал в сторону Океанского проспекта и задел женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пенсионерка пострадала. По факту происшествия специалисты проводят проверку, уже назначен ряд исследований.
Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, а при их отсутствии — по левой обочине навстречу движущемуся транспорту.
Ранее «КП» писала о рулевом, который задавил собаку в дворе жилого дома. Он никак не помог животному и просто продолжил ехать дальше по своим делам.