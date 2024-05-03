Парки Свердловской области обрабатывают от клещей

До конца мая территории лесных парков Свердловской области обработают от клещей. Акарицидная обработка всех лесных парков, подведомственных министерству природных ресурсов и экологии, проводится ежегодно. Работы пройдут в Шарташском лесном парке, Юго-Западном, Калиновском, Уктусском, Парке Лесоводов России и других парках Екатеринбурга, а также в природных парках «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая».