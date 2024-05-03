Парки Свердловской области обрабатывают от клещей

До конца мая территории лесных парков Свердловской области обработают от клещей. Акарицидная обработка всех лесных парков, подведомственных министерству природных ресурсов и экологии, проводится ежегодно. Работы пройдут в Шарташском лесном парке, Юго-Западном, Калиновском, Уктусском, Парке Лесоводов России и других парках Екатеринбурга, а также в природных парках «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая».
«Всего в лесных парках региона от клещей обработают более 600 гектаров лесного массива. В первую очередь это прилегающие к туристическим маршрутам территории, а также особенно популярные у отдыхающих места», — рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.
В дни обработки посещать парки специалисты не рекомендуют. После акарицидной обработки территория становится безопасной для людей и животных через пять дней.
В муниципалитетах Свердловской области противоклещевой обработкой занимаются местные власти.