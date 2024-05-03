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Парки Свердловской области обрабатывают от клещей

В дни акарицидной обработки посещать лесные и природный парки не рекомендуется.

До конца мая территории лесных парков Свердловской области обработают от клещей. Акарицидная обработка всех лесных парков, подведомственных министерству природных ресурсов и экологии, проводится ежегодно. Работы пройдут в Шарташском лесном парке, Юго-Западном, Калиновском, Уктусском, Парке Лесоводов России и других парках Екатеринбурга, а также в природных парках «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая».

«Всего в лесных парках региона от клещей обработают более 600 гектаров лесного массива. В первую очередь это прилегающие к туристическим маршрутам территории, а также особенно популярные у отдыхающих места», — рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

В дни обработки посещать парки специалисты не рекомендуют. После акарицидной обработки территория становится безопасной для людей и животных через пять дней.

В муниципалитетах Свердловской области противоклещевой обработкой занимаются местные власти.

ЖКХ