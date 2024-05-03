Известный дирижёр Валерий Георгиев оценил строительство театра в Кемерове

«Я не был здесь много месяцев и прогресс очень заметный. Очень ждём завершения этого грандиозного строительства. В апреле следующего года мы планируем уже проводить в зале нового театра акустические тесты, чтобы в кратчайшие сроки здесь начала твориться магия. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы творческое наполнение было впечатляющим. Люди смогут приобщиться к святыням нашей культуры — опере, балету», — сказал Валерий Гергиев.