Известный дирижёр Валерий Георгиев оценил строительство театра в Кемерове

Накануне в свой 71-й день рождения всемирно известный дирижёр Валерий Гергиев проинспектировал строительство театра оперы и балета в Кемерове.
«Я не был здесь много месяцев и прогресс очень заметный. Очень ждём завершения этого грандиозного строительства. В апреле следующего года мы планируем уже проводить в зале нового театра акустические тесты, чтобы в кратчайшие сроки здесь начала твориться магия. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы творческое наполнение было впечатляющим. Люди смогут приобщиться к святыням нашей культуры — опере, балету», — сказал Валерий Гергиев.
Кузбасское правительство вспоминает, что музыкант лично поддержал строительство, когда принималось решение, быть ему или не быть. Сергей Цивилев предложил сделать новый объект культуры филиалом Мариинского и Большого театров, руководителем которых сейчас является Валерий Гергиев, чтобы на кузбасской сцене выступали прославленные артисты Санкт-Петербурга и Москвы.
Также дирижёру вручили Медаль Николая Масалова за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, созидательную творческую деятельность и непревзойдённое мастерство.