В Севастополе 3 мая отключат свет — список адресов

Так, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Тыловое, переулок Земляной.
В этот же период ожидаются отключения на время проведения работ в Севастополе по улицам: Большевистская, Виноделов, Голицынская, Некрасова, Качинское шоссе, 2-я линия, Летчика Алексеева, Ленина, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, Легионная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Хуторский проезд и Речной переулок.
Кроме того, на час-полтора свет отключат на территории ТСН «Благодатный», «Вагонник», «Усть-Бельбек», «Овощевод», а также садовых товариществ «Парус- 1», «Медик-88», «Икар-3» и «Ригель».
В селе Терновка под Севастополем света на время проведения работ не будет на улицах Студенческая, Севастопольская, Мусы Мамута, Бахчисарайская.
В поселке Любимовка — на улицах Батарейная и Софьи Перовской. В селе Пироговка на улицах Урожайная, Рабочая, Льва Толстого. В селе Флотское — в некоторых домах на улицах Ягодная.
Более подробно с адресами домов можно ознакомиться в Telegram-канале «Севастопольэнерго».
Отключения электроэнергии в Севастополе производятся ежедневно в связи с масштабными ремонтными работами.