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Без дождей и до +25°С ожидается в Беларуси в пятницу

Самая жаркая погода установится сегодня в Бресте и Гродно, при этом в некоторых областных центрах столбик термометра не поднимется выше +20°С.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. В Беларуси в пятницу опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня в стране установится небольшая облачность и будет без дождей. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от +15°С по северо-востоку до +25°С по юго-западу республики.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Гомеле в пятницу воздух прогреется до +18…+20°C. В этих городах сегодня будет небольшая облачность и без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 3−8 м/с.

Схожие погодные условия будут в Витебске и Могилеве: небольшая облачность, без дождей, +16…+18°C и +17…+19°C соответственно, ветер северо-восточный 3−8 м/с.

В Гродно и Бресте установится самая жаркая погода, а столбик термометра поднимется до отметки +22…+24°C и +23…+25°C. В этих областных центрах в пятницу ожидается небольшая облачность, осадков также не будет. Ветер восточный 3−8 м/с.