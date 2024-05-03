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Мари Краймбрери приедет в Иркутск с большим сольным концертом

Выступление состоится на сцене ДС «Труд».

Источник: Freepik

Мари Краймбрери вновь приедет в столицу Приангарья. Популярная певица выступит с большим сольным концертом (12+) на сцене ДС «Труд» 19 июня. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.

Зрителей ждут киловатты звучания безоговорочных хитов, профессиональная команда музыкантов и танцоров. Со сцены стадиона прозвучат известные песни: «Пряталась в ванной» (12+), «Океан» (12+), «Малая, пой» (12+), «Мне так хорошо» (12+), «AMORE» (12+), «Иди танцуй» (12+), «Самолет» (12+) и другие.

Начало концерта в 19.00.

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