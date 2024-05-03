Мари Краймбрери приедет в Иркутск с большим сольным концертом

Зрителей ждут киловатты звучания безоговорочных хитов, профессиональная команда музыкантов и танцоров. Со сцены стадиона прозвучат известные песни: «Пряталась в ванной» (12+), «Океан» (12+), «Малая, пой» (12+), «Мне так хорошо» (12+), «AMORE» (12+), «Иди танцуй» (12+), «Самолет» (12+) и другие.