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Омскую область накроет циклон с грозой и проливными дождями

При этом ожидается потепление.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 64% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Om1.ru

Омская область окажется под влиянием мощного циклона, который несёт с собой грозовые тучи и дождь. Погода в регионе испортится уже в эти выходные.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ночь в субботу, 4 мая, температура воздуха составит 0… +5, местами небольшой дождь, днём — +14… +19 (местами до +9). Дождь продолжится, также местами ожидается гроза и порывы ветра до 15−20 м/с. Ночью в воскресенье, 5 мая, будет +1… +6, мокрый снег и дождь, днём — +4… +9 (местами до +14) и осадки.

По прогнозу сервиса Ventusky, снег выпадет преимущественно на севере области. А по данным Gismeteo, дождливая погода ожидается в регионе до середины месяца. При этом прогнозируется потепление.

Ранее мы писали, что Росгидрометцентр дал грустный прогноз на лето в Омске.