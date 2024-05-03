Омскую область накроет циклон с грозой и проливными дождями

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ночь в субботу, 4 мая, температура воздуха составит 0… +5, местами небольшой дождь, днём — +14… +19 (местами до +9). Дождь продолжится, также местами ожидается гроза и порывы ветра до 15−20 м/с. Ночью в воскресенье, 5 мая, будет +1… +6, мокрый снег и дождь, днём — +4… +9 (местами до +14) и осадки.