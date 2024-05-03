Более 260 праздничных мероприятий пройдет 9 мая в Иркутской области

Заседание провел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«День Победы является самым почитаемым, любимым и одним из самых массовых в нашей стране праздником. Однако оперативная обстановка в России диктует свои условия. В связи с чем самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан во время проведения праздничных мероприятий, а также обеспечению антитеррористической защиты на улицах. Это задача для всех наших правоохранительных органов и специальных служб», — отметил глава региона.
9 мая в Иркутской области состоится более 260 праздничных мероприятий. Торжественное прохождение подразделений минобороны пройдет в Иркутске и Ангарске.
В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение не проводить шествие «Бессмертного полка» в 2024 году в очном формате. Кроме того, принято решение отказаться от проведения фейерверков во время празднования Дня Победы на территории Иркутской области, ранее они планировались в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Свирске и Жигалово, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Напоминаем, что в местах проведения торжественных и памятных мероприятий действует ряд ограничений, направленных на обеспечение безопасности граждан. Так, 9 мая в Иркутске у мемориального комплекса «Вечный огонь» и территории, прилегающей к площади графа Сперанского, будет организована двойная зона безопасности. Перед началом мероприятий всю территорию обследуют специалисты со служебными собаками.
Для удобства горожан и гостей будут функционировать пропускные досмотровые пункты. Список предметов, запрещенных к проносу гражданами на публичные мероприятия, определен в соответствии с законодательством. В частности, гражданам нельзя будет пройти за оцепление с оружием любого типа, боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве оружия. Под запрет подпадают огнеопасные и пиротехнические вещества, сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны, красящие вещества, алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества, напитки в стеклянной или жестяной таре, а также жидкости объемом более 0,5 литра, материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику.
В целях безопасности полиция рекомендует воздержаться от передвижения на велосипедах, самокатах, моноколесах, скутерах. В зону празднования не рекомендуется проносить крупногабаритные предметы и грузы (тележки, чемоданы), а также животных. При нарушении указанных рекомендаций может быть отказано в дальнейшем следовании к месту проведения праздника.
Продолжает действовать запрет на использование беспилотников, кроме органов государственной власти и местного самоуправления. За нарушение правил использования воздушного пространства в зависимости от последствий предусмотрена административная или уголовная ответственность. В частности, за нарушение воздушного пространства предусмотрены штрафные санкции на сумму от 20 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, поднятые без разрешения беспилотники могут быть принудительно посажены или повреждены.
Безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники Госавтоинспекции. Улицы в центральной части города частично перекроют — необходимо учитывать это при планировании маршрута. Следует обратить внимание, что движение в центральной части Иркутска может быть затруднено, а места для парковки — заняты, поэтому маршрут следования необходимо продумать заблаговременно.