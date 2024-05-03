Более 260 праздничных мероприятий пройдет 9 мая в Иркутской области

Для удобства горожан и гостей будут функционировать пропускные досмотровые пункты. Список предметов, запрещенных к проносу гражданами на публичные мероприятия, определен в соответствии с законодательством. В частности, гражданам нельзя будет пройти за оцепление с оружием любого типа, боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве оружия. Под запрет подпадают огнеопасные и пиротехнические вещества, сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны, красящие вещества, алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества, напитки в стеклянной или жестяной таре, а также жидкости объемом более 0,5 литра, материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику.