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Более 260 праздничных мероприятий пройдет 9 мая в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Обеспечение правопорядка и общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассмотрели на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Иркутской области.

Источник: Без источника

Заседание провел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«День Победы является самым почитаемым, любимым и одним из самых массовых в нашей стране праздником. Однако оперативная обстановка в России диктует свои условия. В связи с чем самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан во время проведения праздничных мероприятий, а также обеспечению антитеррористической защиты на улицах. Это задача для всех наших правоохранительных органов и специальных служб», — отметил глава региона.

9 мая в Иркутской области состоится более 260 праздничных мероприятий. Торжественное прохождение подразделений минобороны пройдет в Иркутске и Ангарске.

В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение не проводить шествие «Бессмертного полка» в 2024 году в очном формате. Кроме того, принято решение отказаться от проведения фейерверков во время празднования Дня Победы на территории Иркутской области, ранее они планировались в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Свирске и Жигалово, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

Как доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Иркутской области Василий Алексеев, для безопасности граждан во время проведения всех мероприятий будут работать сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, курсанты Восточно-Сибирского института МВД России и других структур.

Напоминаем, что в местах проведения торжественных и памятных мероприятий действует ряд ограничений, направленных на обеспечение безопасности граждан. Так, 9 мая в Иркутске у мемориального комплекса «Вечный огонь» и территории, прилегающей к площади графа Сперанского, будет организована двойная зона безопасности. Перед началом мероприятий всю территорию обследуют специалисты со служебными собаками.

Для удобства горожан и гостей будут функционировать пропускные досмотровые пункты. Список предметов, запрещенных к проносу гражданами на публичные мероприятия, определен в соответствии с законодательством. В частности, гражданам нельзя будет пройти за оцепление с оружием любого типа, боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве оружия. Под запрет подпадают огнеопасные и пиротехнические вещества, сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны, красящие вещества, алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества, напитки в стеклянной или жестяной таре, а также жидкости объемом более 0,5 литра, материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику.

В целях безопасности полиция рекомендует воздержаться от передвижения на велосипедах, самокатах, моноколесах, скутерах. В зону празднования не рекомендуется проносить крупногабаритные предметы и грузы (тележки, чемоданы), а также животных. При нарушении указанных рекомендаций может быть отказано в дальнейшем следовании к месту проведения праздника.

Продолжает действовать запрет на использование беспилотников, кроме органов государственной власти и местного самоуправления. За нарушение правил использования воздушного пространства в зависимости от последствий предусмотрена административная или уголовная ответственность. В частности, за нарушение воздушного пространства предусмотрены штрафные санкции на сумму от 20 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, поднятые без разрешения беспилотники могут быть принудительно посажены или повреждены.

Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки также запрещено к проносу, исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ.

Безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники Госавтоинспекции. Улицы в центральной части города частично перекроют — необходимо учитывать это при планировании маршрута. Следует обратить внимание, что движение в центральной части Иркутска может быть затруднено, а места для парковки — заняты, поэтому маршрут следования необходимо продумать заблаговременно.

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