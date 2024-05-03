Омские парки изменили время работы аттракционов из-за погоды

Сегодня, 3 мая, все аттракционы в омских парках начнут работать с 12:00. Изменения связаны с непогодой, сообщили в администрации парков.
Кроме того, акция «Скидочный четверг» не будет действовать до 15 мая. Напомним, по ней каждый четверг стоимость посещения аттракционов будет составлять 99 рублей. Однако она действительна только по карте «Городские парки» и на двух общественных территориях — в парке имени 30-летия ВЛКСМ и «Советском».
Ранее мы писали, что Омскую область накроет циклон с грозой и проливными дождями. Погода испортится уже в эти выходные.