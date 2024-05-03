Омские парки изменили время работы аттракционов из-за погоды

Кроме того, акция «Скидочный четверг» не будет действовать до 15 мая. Напомним, по ней каждый четверг стоимость посещения аттракционов будет составлять 99 рублей. Однако она действительна только по карте «Городские парки» и на двух общественных территориях — в парке имени 30-летия ВЛКСМ и «Советском».