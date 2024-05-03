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Омские парки изменили время работы аттракционов из-за погоды

Нововведения будут действовать сегодня.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 64% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Om1.ru

Сегодня, 3 мая, все аттракционы в омских парках начнут работать с 12:00. Изменения связаны с непогодой, сообщили в администрации парков.

Кроме того, акция «Скидочный четверг» не будет действовать до 15 мая. Напомним, по ней каждый четверг стоимость посещения аттракционов будет составлять 99 рублей. Однако она действительна только по карте «Городские парки» и на двух общественных территориях — в парке имени 30-летия ВЛКСМ и «Советском».

Ранее мы писали, что Омскую область накроет циклон с грозой и проливными дождями. Погода испортится уже в эти выходные.