Теплый день с дождями и грозами. Синоптики о погоде на пятницу

Сегодня днем по Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, а во второй половине дня — по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской областям местами будут наблюдаться дождь и грозы. По остальной территории — без осадков.
Ветер 7−12 метров в секунду, местами с усилением до 17−22 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура составит 20−25 градусов.
В столице во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 3−8 метров в секунду. Температура 23−25 градусов.
По предгорным и горным районам местами кратковременный дождь, возможна гроза. В высокогорьях возможен дождь с переходом в снег.
По горным районам Ташкентской области свыше 2 тысяч метров лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду. Температура 13−18 градусов.