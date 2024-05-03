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Теплый день с дождями и грозами. Синоптики о погоде на пятницу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Узбекистане будет тепло и солнечно, во второй половине дня возможны дожди и грозы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 64% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Podrobno.uz

Сегодня днем по Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, а во второй половине дня — по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской областям местами будут наблюдаться дождь и грозы. По остальной территории — без осадков.

Ветер 7−12 метров в секунду, местами с усилением до 17−22 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура составит 20−25 градусов.

В столице во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 3−8 метров в секунду. Температура 23−25 градусов.

По предгорным и горным районам местами кратковременный дождь, возможна гроза. В высокогорьях возможен дождь с переходом в снег.

По горным районам Ташкентской области свыше 2 тысяч метров лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду. Температура 13−18 градусов.