Теплый день с дождями и грозами. Синоптики о погоде на пятницу

Сегодня днем по Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, а во второй половине дня — по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской областям местами будут наблюдаться дождь и грозы. По остальной территории — без осадков.