В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории метеонаблюдений. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
По словам метеоролога, на смену аномально теплой погоде в Татарстане придет экстремальный холод. Так, в конце апреля температура воздуха превышала норму более чем на 5 градусов. А вот сегодняшняя и следующая ночи претендуют на звание самой холодной ночи мая за всю историю метеонаблюдений. Пока рекорд принадлежит ночи с 2 на 3 мая 1969 года. Тогда температура опустилась до 1,4 градуса.
«Помимо этого возможно выпадение снега», — уточнил Аухадеев.
Температура в первой декаде мая ожидается на 6 градусов ниже климатической нормы. На погоду влияет холодный воздух, который пришел из акватории арктических морей.
В пятницу, 3 мая, днем будет около 5−6 градусов, затем температура начнет постепенно расти — 4 мая она поднимется до плюс 8 градусов, 5 мая — до плюс 11 градусов. В целом, по словам метеоролога, в мае будет неустойчивая погода — первая декада будет холодной, а вторая — с положительной температурной аномалией.
Также Аухадеев предупредил, что в ближайшие сутки будет падать атмосферное давление — оно опустится на 9 мм ртутного столба. Это может плохо отразиться на самочувствии метеозависимых людей.