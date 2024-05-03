В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории

По словам метеоролога, на смену аномально теплой погоде в Татарстане придет экстремальный холод. Так, в конце апреля температура воздуха превышала норму более чем на 5 градусов. А вот сегодняшняя и следующая ночи претендуют на звание самой холодной ночи мая за всю историю метеонаблюдений. Пока рекорд принадлежит ночи с 2 на 3 мая 1969 года. Тогда температура опустилась до 1,4 градуса.