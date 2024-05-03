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В Волгоградской области с 1 мая начал действовать запрет на рыбалку

У многих видов рыб наступил период нереста. В связи с этим в регионе введены ограничения в рыбной ловле.

Источник: Волгоградская правда

В настоящее время рыбачить запрещено на большинстве водоемов Волгоградской области, включая реки Ахтубу и Волгу. По новым правилам рыбоводства ограничения на Волгоградском водохранилище с впадающими в него реками действует с 1 мая по 30 июня.

А на Волге и Ахтубе ниже плотины и на водных объектах Волго-Ахтубинской поймы ограничения продлятся 1 мая по 15 июня.

Однако волгоградцам стоит иметь в виду, что существут ряд исключений. Так, в этот период ловить рыбу можно на обычную поплавочную удочку, спиннинг или «донку» при условии, что у одного рыбака должно быть не более двух крючков.

Запрет распространяется и на акваторию у Волжской ГЭС. Нельзя рыбачить вверх по Волге ближе 500 м от плотины и вниз по левому берегу до Волго-Ахтубинского канала, по правому — до устья Мокрой Мечетки.

Кроме того, волгоградским рыбакам напоминают, что добывать рыбу размером меньше установленных правил запрещено. Молодь обязательно нужно отпускать в среду обитания.

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