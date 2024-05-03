Рухнувший аварийный дом на Молодогвардейской в Омске полностью снесли

— Аварийный дом на Молодогвардейской, 39, где в минувшие выходные произошло обрушение части здания, полностью снесён. В сносе были задействованы 5 единиц спецтехники и рабочие, В ближайшие дни строительный мусор с площадки будет убран, — сообщил мэр Сергей Шелест в телеграм-канале.