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Рухнувший аварийный дом на Молодогвардейской в Омске полностью снесли

Часть расселенного дома обрушилась в эти выходные.

Источник: Соцсети

В Омске полностью снесли аварийный трехэтажный дом на Старой Московке, часть которого обрушилась на выходных. Речь идет о доме № 39 на улице Молодогвардейской.

По словам Сергея Шелеста, строительный мусор, оставшийся после сноса дома, уберут в ближайшие дни.

— Аварийный дом на Молодогвардейской, 39, где в минувшие выходные произошло обрушение части здания, полностью снесён. В сносе были задействованы 5 единиц спецтехники и рабочие, В ближайшие дни строительный мусор с площадки будет убран, — сообщил мэр Сергей Шелест в телеграм-канале.

Напомним, обрушение части аварийного дома на улице Молодогвардейской произошло вечером 28 апреля. В результате произошедшего никто не пострадал, так как дом был полностью расселен в 2023 году.

строительство