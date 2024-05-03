На Зубчаниновском шоссе в Самаре начали фрезеровать старый асфальт

Активные работы ведутся и на Четвертом проезде. На участке между проспектом Карла Маркса и улицей Гаражной осталось уложить всего 60 «квадратов» верхнего слоя асфальта, а на 2700 квадратных метрах эти работы уже выполнены. Ремонт здесь обещают завершить к концу рабочей недели. А позже на перекрестке с улицей Гаражной также отремонтируют трамвайное межпутье.