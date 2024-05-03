На Зубчаниновском шоссе в Самаре начали фрезеровать старый асфальт

В Самаре активно идет дорожный ремонт, сообщает пресс-служба городской администрации. Причем работы шли даже в праздничные дни. Так, на Зубчаниновском шоссе начали фрезеровать старый асфальт, а на улице Врубеля уже уложили новый асфальт на участке между Московским шоссе и проспектом Карла Маркса.
— Площадь работ составила порядка 1600 квадратных метров, — уточнили в горадминистрации.
Активные работы ведутся и на Четвертом проезде. На участке между проспектом Карла Маркса и улицей Гаражной осталось уложить всего 60 «квадратов» верхнего слоя асфальта, а на 2700 квадратных метрах эти работы уже выполнены. Ремонт здесь обещают завершить к концу рабочей недели. А позже на перекрестке с улицей Гаражной также отремонтируют трамвайное межпутье.