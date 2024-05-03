Второе дело крабового короля Кана о контрабанде рассмотрит суд во Владивостоке

В рамках этого дела «крабового короля» обвиняют не только в контрабанде, но и в создании и руководстве преступным сообществом, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, при перевозке товара через границу груз отмечался как менее ценный, а продавался за настоящую стоимость. Этим делом должен быть заняться суд на Сахалине, однако по инициативе Генпрокуратуры его передали в приморскую столицу.