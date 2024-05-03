Второе дело крабового короля Кана о контрабанде рассмотрит суд во Владивостоке

Уголовное дело о контрабанде на 2,5 миллиарда рублей Олега Кана направили в суд во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Генпрокуратуру.
В рамках этого дела «крабового короля» обвиняют не только в контрабанде, но и в создании и руководстве преступным сообществом, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, при перевозке товара через границу груз отмечался как менее ценный, а продавался за настоящую стоимость. Этим делом должен быть заняться суд на Сахалине, однако по инициативе Генпрокуратуры его передали в приморскую столицу.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что рыбопромышленника Олега Кана приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство по найму. По версии следствия, он мстил Валерию Пхиденко за покушение на свою жизнь.
Сам «крабовый король» на заседании не присутствовал, так как находится в федеральном розыске и арестован заочно.