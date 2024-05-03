Синоптик Пулин предупредил о предстоящем снегопаде в Свердловской области

По его прогнозу, по югу области сегодня днем начнется дождь, к которому добавится мокрый снег. В северных районах осадки будут сохраняться в виде снега. К югу и к юго-западу от Екатеринбурга в ночь на субботу и утром 4 мая пройдет интенсивный снегопад. Однако его зона может еще скорректироваться за предстоящие сутки.