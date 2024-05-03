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Синоптик Пулин предупредил о предстоящем снегопаде в Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая, УралПолит.Ru. В ближайшие дни в некоторых районах региона ожидается снежный покров, высота которого может превышать десять сантиметров. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 64% 757 мм рт. ст. +20°

По его прогнозу, по югу области сегодня днем начнется дождь, к которому добавится мокрый снег. В северных районах осадки будут сохраняться в виде снега. К югу и к юго-западу от Екатеринбурга в ночь на субботу и утром 4 мая пройдет интенсивный снегопад. Однако его зона может еще скорректироваться за предстоящие сутки.

Кроме этого, в Екатеринбурге ожидается снежный покров в пределах двух-пяти сантиметров. Днем температура в городе составит от +5 до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в мае в Екатеринбурге ожидается холодной и дождливой. В первой половине месяца будет существенный избыток осадков, как в виде дождя, так и в виде снега.