Во Владивостоке отремонтировали светофоры в разных частях города

Так, на перекрёстке улиц Русской и проспекта 100-летия Владивостока специалисты спилили и убрали сломанную опору, светофор переустановили и подключили. Также была восстановлена работоспособность светофора на перекрёстке в районе улиц Вилкова, 5, и Спортивной, 6, где светофоры отключились из-за обрыва кабеля электропитания и короткого замыкания соответственно.