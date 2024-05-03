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Во Владивостоке отремонтировали светофоры в разных частях города

Работа над одним объектом еще продолжается.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке работники Центра организации дорожного движения и дорожного хозяйства завершили ремонт светофорных объектов на нескольких перекрёстках, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе муниципального учреждения.

Так, на перекрёстке улиц Русской и проспекта 100-летия Владивостока специалисты спилили и убрали сломанную опору, светофор переустановили и подключили. Также была восстановлена работоспособность светофора на перекрёстке в районе улиц Вилкова, 5, и Спортивной, 6, где светофоры отключились из-за обрыва кабеля электропитания и короткого замыкания соответственно.

Во Владивостоке отремонтировали светофоры в разных частях города. Фото: ЦОДД.

Во Владивостоке отремонтировали светофоры в разных частях города. Фото: ЦОДД.

Во Владивостоке отремонтировали светофоры в разных частях города. Фото: ЦОДД.

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Отмечается, что ремонт светофора в районе ТЦ «Черёмушки» продолжается.

Напомним, в апреле еще на пяти перекрестках Владивостока заработали адаптивные светофоры.