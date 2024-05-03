Во Владивостоке работники Центра организации дорожного движения и дорожного хозяйства завершили ремонт светофорных объектов на нескольких перекрёстках, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе муниципального учреждения.
Так, на перекрёстке улиц Русской и проспекта 100-летия Владивостока специалисты спилили и убрали сломанную опору, светофор переустановили и подключили. Также была восстановлена работоспособность светофора на перекрёстке в районе улиц Вилкова, 5, и Спортивной, 6, где светофоры отключились из-за обрыва кабеля электропитания и короткого замыкания соответственно.
Во Владивостоке отремонтировали светофоры в разных частях города. Фото: ЦОДД.
Во Владивостоке отремонтировали светофоры в разных частях города. Фото: ЦОДД.
Во Владивостоке отремонтировали светофоры в разных частях города. Фото: ЦОДД.
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Отмечается, что ремонт светофора в районе ТЦ «Черёмушки» продолжается.
Напомним, в апреле еще на пяти перекрестках Владивостока заработали адаптивные светофоры.