На Волгоградскую область обрушится 6-балльная магнитная буря

Волгоградцам рекомендовано в такие дни поберечься. Стоит избегать чрезмерных физических нагрузок, больше гулять на свежем воздухе, отказаться от гаджетов и просмотра телевизора. Кроме того, следует перейти на легкую пищу и следить за питьевым режимом. Тем, кто страдает хроническими недугами, нужно иметь под рукой назначенные врачом лекарства и принимать их в соответствии с графиком.