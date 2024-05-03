На Волгоградскую область обрушится 6-балльная магнитная буря

В конце апреля на солнце зафиксировано сразу несколько вспышек, они стали причиной магнитной бури, которая обрушилась на Землю в начале мая.
Согласно прогнозам специалистов, начавшаяся еще накануне буря достигнет своего пика к полудню 3 мая. Сила магнитных колебаний составит 5−6 баллов, и ослабнут они только к вечеру. Однако индекс по-прежнему будет достаточно высоким — 4 балла.
Такая геомагнитная обстановка может сказаться на самочувствии не только метеозависимых людей. Многие могут ощутить недомогание, головные боли, упадок сил, а также перепады в настроении.
Волгоградцам рекомендовано в такие дни поберечься. Стоит избегать чрезмерных физических нагрузок, больше гулять на свежем воздухе, отказаться от гаджетов и просмотра телевизора. Кроме того, следует перейти на легкую пищу и следить за питьевым режимом. Тем, кто страдает хроническими недугами, нужно иметь под рукой назначенные врачом лекарства и принимать их в соответствии с графиком.