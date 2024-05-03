На авторынке Приморья по-прежнему лидируют «японки»

Владивостокская таможня сообщила, что в марте 2024 года сотрудники оформили 21 тысячу автомобилей. Эти показатели равносильны уровню досанкционного периода, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Отметим, что Япония ввела санкции на экспорт машин в Россию 9 августа 2023 года. Тогда под запрет попали 758 видов товаров, ведь эмбарго накладывалось на гибриды, дизельные и бензиновые машины с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобили.
Таможенники подчеркнули, что самые популярные модели для оформления — машины с объемом двигателя до двух литров. Также увеличилось количество праворульных авто объемом от 1,2 до 1,6 литра, среди которых есть и «европейцы»: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi.
Ранее «КП» писала о «Зеленом угле»: стоянку признали незаконной, машины эвакуировали. Теперь перекупам придется искать новое место для продажи железных коней.