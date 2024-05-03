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На авторынке Приморья по-прежнему лидируют «японки»

Ввоз иномарок через Владивосток в марте 2024 года достиг досанкционного уровня.

Источник: Комсомольская правда

Владивостокская таможня сообщила, что в марте 2024 года сотрудники оформили 21 тысячу автомобилей. Эти показатели равносильны уровню досанкционного периода, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Отметим, что Япония ввела санкции на экспорт машин в Россию 9 августа 2023 года. Тогда под запрет попали 758 видов товаров, ведь эмбарго накладывалось на гибриды, дизельные и бензиновые машины с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобили.

Однако судя по данным ведомства, весной 2024 года, люди активно регистрируют авто для личного пользования. По большей части жители дальневосточной столицы привозят ТС из Японии и Южной Кореи, а вот китайский автопром по-прежнему находится на отстающих позициях.

Таможенники подчеркнули, что самые популярные модели для оформления — машины с объемом двигателя до двух литров. Также увеличилось количество праворульных авто объемом от 1,2 до 1,6 литра, среди которых есть и «европейцы»: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi.

Ранее «КП» писала о «Зеленом угле»: стоянку признали незаконной, машины эвакуировали. Теперь перекупам придется искать новое место для продажи железных коней.