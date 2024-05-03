На авторынке Приморья по-прежнему лидируют «японки»

Отметим, что Япония ввела санкции на экспорт машин в Россию 9 августа 2023 года. Тогда под запрет попали 758 видов товаров, ведь эмбарго накладывалось на гибриды, дизельные и бензиновые машины с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобили.