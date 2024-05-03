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В ближайшие три дня Челябинск накроют снегопады

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая, ФедералПресс. В Челябинской области ночью 5 мая заморозки опустятся до минус 5. До конца недели ожидается мокрый снег и дождь. В ГИБДД обратились к автомобилистам в связи с ухудшением погоды.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 80% 757 мм рт. ст. +20°

«В отдельных районах региона ожидаются заморозки до минус трех градусов и дождь со снегом. В целях предотвращения ДТП и сохранения жизни и здоровья окружающих просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водителей просят быть внимательными к скоростному режиму и избегать опасных маневров.

Синоптики прогнозируют в пятницу, 3 мая, небольшие и умеренные дожди, а в северной части региона с мокрым снегом.

4 мая осадки продолжатся. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.