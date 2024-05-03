В ближайшие три дня Челябинск накроют снегопады

«В отдельных районах региона ожидаются заморозки до минус трех градусов и дождь со снегом. В целях предотвращения ДТП и сохранения жизни и здоровья окружающих просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.