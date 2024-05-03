На Кубани 3 мая потеплеет до +25 градусов. Весь день небо над краем будет преимущественно облачным, местами может пройти небольшой дождь.
«Ветер поднимется от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 10…12 градусов, днем поднимется до 23…25 градусов», — сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На Черноморском побережье также может пройти небольшой дождь с грозой. Ветер поднимется до 12−14 метров в секунду. В Новороссийске порывы будут достигать 15−18 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет 18…23 градусов.