Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеранов поздравляют мини-парадами во дворах домов

С гвоздиками в руках и орденами на груди. Для ветеранов во дворах домов устраивают мини-парады. Мероприятия уже стали доброй традицией в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Источник: с сайта администрации Ростова

Торжественным маршем проходит рота Почетного караула Южного военного округа и парадный расчет Ростовского филиала государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия» в сопровождении оркестра Южного военного округа. Также с трогательными номерами выступают юные ростовчане.

Юнармейцы вручают цветы и сделанные своими руками поздравительные открытки.

— Всего мини-парадами до 9 мая поздравят в нашем городе 14 непосредственных участников Великой Отечественной войны, — отметил Алексей Логвиненко. — Желаю Героям здоровья, бодрости духа и благополучия!

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.