Ветеранов поздравляют мини-парадами во дворах домов

Торжественным маршем проходит рота Почетного караула Южного военного округа и парадный расчет Ростовского филиала государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия» в сопровождении оркестра Южного военного округа. Также с трогательными номерами выступают юные ростовчане.
Юнармейцы вручают цветы и сделанные своими руками поздравительные открытки.
— Всего мини-парадами до 9 мая поздравят в нашем городе 14 непосредственных участников Великой Отечественной войны, — отметил Алексей Логвиненко. — Желаю Героям здоровья, бодрости духа и благополучия!
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.