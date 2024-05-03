Как досрочно выйти на пенсию в Крыму — процедура

Уточняется, что по итогу прошлого и первого квартала текущего года данным правом воспользовались 377 крымчан.
«Жители Республики Крым, имеющие длительный стаж, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста (56 лет для женщин и 61 года для мужчин). Для этого мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, а женщинам — не менее 37 лет», — сказано в сообщении. Какой стаж учитывается при досрочном выходе на пенсию.
Обязательным условием для досрочного назначения пенсии является официальное трудоустройство и перечисление работодателем страховых взносов в Социальный фонд. В страховой стаж включаются периоды получения выплат по временной нетрудоспособности и прохождение службы в армии.
При этом участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.
В ведомстве обратили в внимание, что при досрочном выходе на пенсию в длительный стаж не засчитываются так называемые «нестраховые» периоды. Это годы учебы, время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, отпуск по уходу за ребенком.
«Это исключение касается именно права на досрочную пенсию, — подчеркнули в Фонде. — При расчете и назначении страховой пенсии на общих основаниях нестраховые периоды включаются в стаж наравне с периодами работы». Как узнать свой стаж и количество пенсионных баллов.
Получить всю информацию о стаже и количестве пенсионных коэффициентов можно через личный кабинет портале Госуслуг — необходимо заказать соответствующую выписку из индивидуального лицевого счета. Услуга предоставляется в течение суток.
Также сведения можно получить в МФЦ или в клиентских службах республиканского отделения Социального фонда России. Консультацию по вопросом досрочного выхода на пенсию в Крыму можно получить от специалистов Фонда по телефону единого контакт-центра: 8−800−100−00−01. Звонок бесплатный, режим работы — с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, и по пятницам с 9:00 до 16:45.