Как досрочно выйти на пенсию в Крыму — процедура

«Жители Республики Крым, имеющие длительный стаж, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста (56 лет для женщин и 61 года для мужчин). Для этого мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, а женщинам — не менее 37 лет», — сказано в сообщении. Какой стаж учитывается при досрочном выходе на пенсию.