В центре Казани начали сносить торговые павильоны

Работы по демонтажу начались в преддверии Игр БРИКС. Их планируют завершить за два месяца.
По данным канала, вместо старых павильонов в переходе будут построены новые. Отмечается, что ряд магазинов уже переехал в свободные киоски.
Рабочие приступили к сносу торговых павильонов в подземном переходе на площади Тукая в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Работы по демонтажу начались в преддверии Игр БРИКС. Их планируют завершить за два месяца.
По данным канала, вместо старых павильонов в переходе будут построены новые. Отмечается, что ряд магазинов уже переехал в свободные киоски.