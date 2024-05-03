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В центре Казани начали сносить торговые павильоны

Рабочие приступили к сносу торговых павильонов в подземном переходе на площади Тукая в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Работы по демонтажу начались в преддверии Игр БРИКС. Их планируют завершить за два месяца.

По данным канала, вместо старых павильонов в переходе будут построены новые. Отмечается, что ряд магазинов уже переехал в свободные киоски.

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