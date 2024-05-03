Сергей Юран прокомментировал уход из ФК «Пари Нижний Новгород»

«Если я приеду в Нижний Новгород даже просто погулять, я смогу спокойно смотреть людям в глаза. Я бился за город, за команду. Этот сезон мы до зимней паузы здорово проводили. И начало весеннее было очень неплохое, пока в обойме были все ведущие исполнители».