Сергей Юран прокомментировал уход из ФК «Пари Нижний Новгород»

Бывший главный тренер ФК’Пари Нижний Новгород’Сергей Юран впервые прокомментировал свой уход из команды. Последнее слово о работе с нижегородцами тренер сказал в интервью для «Чемпионата».
В первую очередь Сергей Юран выразил благодарность болельщикам команды после своей отставки. В своем обращении он подчеркнул поддержку, критику и позитивное отношение фанатов, которые оказывали ему и команде.
«Если я приеду в Нижний Новгород даже просто погулять, я смогу спокойно смотреть людям в глаза. Я бился за город, за команду. Этот сезон мы до зимней паузы здорово проводили. И начало весеннее было очень неплохое, пока в обойме были все ведущие исполнители».
Сергей Юран также отметил хорошую работу игроков и условия для работы в Нижнем Новгороде. Он завершил свое выступление, подчеркнув, что оставил команду на 11-м месте, не допустив ее в зону вылета или переходных матчей.
Напомним, ранее мы писали, что гендиректор «Пари НН» рассказал о последнем разговоре с уволенным Сергеем Юраном.