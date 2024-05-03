Очереди на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС сокращаются

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Очереди из грузовых и легковых автомобилей существенно сократились на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Погранкомитета.
Так, если в четверг утром на границах находилось более 2695 фур и легковушек, то по данным на 8:00 пятницы в пунктах пропуска фиксируется лишь 1665 грузовых авто.
Накануне самая большая очередь из фур была на белорусско-польской границе, где в погранпереходе «Козловичи» находилось 800 большегрузов, сегодня утром, согласно электронной очереди, в этом пункте пропуска совсем нет очередей.
Таким образом, самым загруженным в пятницу утром считается литовское направление, где в двух действующих пунктах пропуска суммарно находится 1225 машин. Из них в ПП «Каменный Лог» сейчас стоит 655 фур и 470 в пункте «Бенякони».
На границе Беларуси и Латвии также фиксируется очередь в 540 машин в погранпереходе «Григоровщина».
Что касается очередей из легковых автомобилей, то их нет ни на одном направлении.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.
Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.