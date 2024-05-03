В Молдове за полгода инспекторы выявили более 600 неофициальных работников

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. За последние шесть месяцев инспекторы в сфере труда выявили в Молдове более 600 человек, работающих неофициально, утверждает Министерство труда и социальной защиты.
Заявление было сделано в рамках недели борьбы с неофициальным трудом, которая проходит в республике с первого по седьмое мая. В ведомстве подчеркнули, что все выявленные неофициальные работники получили необходимую поддержку для официального оформления своей деятельности.
«Неофициальная работа подрывает налоговую систему страны и лишает работников прав и льгот, которые они имели бы по закону».
Для более эффективного перевода людей на официальную рабочую деятельность министерство также активизировало реорганизацию и модернизацию государственной инспекции труда.
«Эффективная трудовая инспекция, которая продвигает законную и справедливую трудовую практику, обеспечивает как соблюдение прав работников, так и конкурентоспособность бизнес-среды», — уточнили в ведомстве.
В министерстве утверждают, что неофициально в Молдове трудоустроен каждый четвертый работающий человек, что «искажает рынок труда и создает социальное и экономическое неравенство».
С начала этого года государственная инспекция труда провела более 600 проверок на предприятиях с общим числом работников 40 тысяч человек.