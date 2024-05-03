Фестиваль «Пасхальный дар» порадует гурманов, садоводов и любителей кино

Весна — время работ в саду и огороде. Всем, кто хочет научиться заботиться о растениях, помогут оригинальные ботанические классы фестиваля «Пасхальный дар». В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре и на улице Авиационной покажут, как проращивать семена и сажать овощи. Гости смогут организовать весенний мини-садик в кашпо, посеять в контейнеры и унести с собой мини-грядку с пряными травами, начать выращивать лимон из косточки и создавать оригинальные садовые маркеры из разных материалов. В сквере у станции метро «Некрасовка» все желающие посеют микрозелень и чайные травы в стильные емкости, научатся декорировать сад с помощью ярких надписей и стикеров, а также раскрашивать рабочие инструменты.