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В центре Челябинска на День Победы дважды перекроют дорожное движение

В Челябинске традиционно перекрывают дороги для празднования 9 Мая. Когда и где нельзя будет проехать, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: Pchela.News

Первое перекрытие будет с 6:00 до 13:00 в связи с проведением торжественного построения войск на площади Революции. Автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:

  • проспект Ленина от Свердловского до улицы Свободы;
  • проспект Ленина от улицы Танкистов до Артиллерийской (на время прохождения колонны техники);
  • улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
  • улица Елькина от Тимирязева до Воровского;
  • улица Цвиллинга от Тимирязева до Труда;
  • улица Тимирязева от Елькина до Цвиллинга.

Второй этап ограничений продлится с 15:30 до 22:00 около Торгового центра, где пройдёт праздничный концерт, а на сцене выступит Григорий Лепс. Проехать не удастся по участкам:

улицы Кирова от Труда до проспекта Победы; улицы Красная от Труда до Восьмого марта; улицы Каслинская от Восьмого марта до проспекта Победы; улицы Братьев Кашириных от Краснознамённой до Российской.

Также движение для автомобилей и пешеходов перекроют во вторник, 7 мая, на площади Революции, где состоится генеральная репетиция торжественного построения.