В центре Челябинска на День Победы дважды перекроют дорожное движение

Первое перекрытие будет с 6:00 до 13:00 в связи с проведением торжественного построения войск на площади Революции. Автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:
- проспект Ленина от Свердловского до улицы Свободы;
- проспект Ленина от улицы Танкистов до Артиллерийской (на время прохождения колонны техники);
- улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
- улица Елькина от Тимирязева до Воровского;
- улица Цвиллинга от Тимирязева до Труда;
- улица Тимирязева от Елькина до Цвиллинга.
Второй этап ограничений продлится с 15:30 до 22:00 около Торгового центра, где пройдёт праздничный концерт, а на сцене выступит Григорий Лепс. Проехать не удастся по участкам:
улицы Кирова от Труда до проспекта Победы; улицы Красная от Труда до Восьмого марта; улицы Каслинская от Восьмого марта до проспекта Победы; улицы Братьев Кашириных от Краснознамённой до Российской.
Также движение для автомобилей и пешеходов перекроют во вторник, 7 мая, на площади Революции, где состоится генеральная репетиция торжественного построения.