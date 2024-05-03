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На Дону мигрант выселил из дома семью пропавшего бойца СВО

В Ростовской области мигрант выселил из дома жену и дочь участника СВО, пропавшего без вести.

Эту информацию проверяет СКР. На днях 14-летняя дочь военного Маша записала видеообращение президенту РФ Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. Девочка живёт с мамой в селе Самарское. Её папа пропал без вести в зоне СВО. Однако в конце прошлого года в село приехал мужчина по имени Джамал. Он утверждает, что отец Маши перед тем, как пропал, успел дать ему доверенность на часть дома, в котором жила девочка и её мама.

Позже мужчина продал оформленную на себя часть жилья родственникам. Маше и её маме запретили входить на его территорию.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Ростовской области проверить эту информацию и доложить ему о результатах.

СК