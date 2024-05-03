На Дону мигрант выселил из дома семью пропавшего бойца СВО

Эту информацию проверяет СКР. На днях 14-летняя дочь военного Маша записала видеообращение президенту РФ Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. Девочка живёт с мамой в селе Самарское. Её папа пропал без вести в зоне СВО. Однако в конце прошлого года в село приехал мужчина по имени Джамал. Он утверждает, что отец Маши перед тем, как пропал, успел дать ему доверенность на часть дома, в котором жила девочка и её мама.