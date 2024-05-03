Отопительный сезон в Ленобласти продлили из-за скорого похолодания

Радиаторы остывают в тот момент, когда средняя суточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8°C. Обычно это происходит в период с 20 апреля по 20 мая. Например, в 2023 году в Выборгском районе отопительный сезон завершился 10 мая. В 2022 году это произошло на три дня позже, а в 2021 году — на день позже. В 2019 году, для сравнения, батареи отключили 23 апреля.