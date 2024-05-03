Даниил Спиваковский представит моноспектакль в Театре драмы Кузбасса

Главный герой, как напоминают сотрудники театра, — утомленный жизнью человек, который никак не может обрести счастья. «Евгений Онегин» — спектакль о любви, девичьих мечтах и фантазиях, о несбывшихся надеждах, упущенных возможностях и о том, что жизнь полна сюрпризов и всё может перевернуться с ног на голову.