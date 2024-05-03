В 2024 году в Самаре городские власти закупят в лизинг три трехсекционных трамвая. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам развития общественного транспорта в правительстве региона. Губернатор обратился к главам Самары и Тольятти.
— Не раз говорил, что мы готовы помогать. Но я должен увидеть ваши усилия и понимать, что вы определяете для себя эту задачу как первоочередную. Если требуется, надо пересматривать параметры бюджета, распределение бюджетных средств, проектировать бюджеты последующих лет с учетом покрытия необходимой потребности, — сказал мэрам глава региона.
Глава Самары Елена Лапушкина заверила, что городские власти нацелены решать вопросы работы общественного транспорта. В этом году Самара закупит в лизинг три трехсекционных трамвая. Как стало известно «КП-Самара», стоимость одного «Витязя» достигает 150 миллионов рублей. Помимо этого, власти считают целесообразным закупить около 30 трехсекционных трамваев до конца 2027 года. На это требуется почти 5 миллиардов рублей.
Также было решено рассмотреть вопрос организации ремонтного цеха на базе одного из действующих трамвайных депо. А перевозчиков начали переводить на оплату транспортной работы. Помимо этого, Самара и Тольятти получат дополнительные средства из регионального бюджета на общественные перевозки.
Городские власти отмечают большой износ вагонов и путей, общая протяженность которых составляет 166 километров. С 29 апреля начался ремонт трамвайных путей от Барбошиной поляны до ТЦ «Апельсин».