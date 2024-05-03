Самара закупит в лизинг три трехсекционных трамвая

— Не раз говорил, что мы готовы помогать. Но я должен увидеть ваши усилия и понимать, что вы определяете для себя эту задачу как первоочередную. Если требуется, надо пересматривать параметры бюджета, распределение бюджетных средств, проектировать бюджеты последующих лет с учетом покрытия необходимой потребности, — сказал мэрам глава региона.