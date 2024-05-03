Скандинавский антициклон принес в Волгоградскую область заморозки до −5 градусов

Гидрометцентр России предупредил об аномальных заморозках в Волгоградской области, который принесет Скандинавский антициклон. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики, похолодание охватит многие южные регионы страны. В ближайшее время понижение температуры продолжится. 3 и 4 мая по прогнозам экспертов будут непривычно после резкого потепления холодные ночи.