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Скандинавский антициклон принес в Волгоградскую область заморозки до −5 градусов

Арктический холод доберется до Волгоградской области перед Пасхой.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 80% 757 мм рт. ст. +20°

Гидрометцентр России предупредил об аномальных заморозках в Волгоградской области, который принесет Скандинавский антициклон. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики, похолодание охватит многие южные регионы страны. В ближайшее время понижение температуры продолжится. 3 и 4 мая по прогнозам экспертов будут непривычно после резкого потепления холодные ночи.

Сегодня ожидается +11…+16 градусов, лишь местами воздух прогреется до +20. Ночью же будет всего +2…+7 градусов. ветер холодный, северный. Порывы достигнут 12−14 метров в секунду и будут усиливаться.

4 мая обещают ночью 0…+5 (в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы −0,1…-5), днем +10…+15. Порывы ветра — до 18 метров в секунду.