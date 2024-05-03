В Омске зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

В региональном Минприроды сообщили о превышении уровня предельно допустимой концентрации сероводорода. Превышение обнаружили с полуночи до 8 утра в Центральном округе Омска, максимальная концентрация сероводорода составила 0,0143 мг/м3 или 1,79 ПДК.
Отметим, что это не самый высокий уровень загрязнения воздуха сероводородом. 18 января в Центральном округе Омска было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 4,4 раза.
По данным Обь-Иртышского Гидрометцентра, сегодня, 3 мая, в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Способствовать рассеиванию выбросов будет ветер.
Сероводород воздействует в первую очередь на нервную систему, вызывает сильные головные боли. Однако эти симптомы появляются только при значительном нарушении ПДК — от 6 мг/м3.